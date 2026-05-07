Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7 мая, 14:29

Пытался скрыться в другой области: появились детали убийства чемпиона Дмитрия Исаева

Подозреваемого в убийстве чемпиона Исаева задержали в Брянской области

По уточнённым данным, подозреваемого в убийстве калужского спортсмена Дмитрия Исаева пытался задержали в Брянской области. Ранее сообщалось. Машину предполагаемого злоумышленника остановили полицейские во время оперативно-розыскных мероприятий.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий автомобиль подозреваемого был остановлен сотрудниками полиции в Брянской области, и мужчина был задержан», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Калужской области.

Само убийство произошло в ночь на 7 мая на улице Болотникова в Калуге. По версии следствия, 41-летний местный житель дважды выстрелил в Исаева. После ранения спортсмена доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Дмитрий Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью.

Одной из возможных причин убийства называют соперничество из-за женщины. Официально мотив ещё предстоит установить следствию.

Сейчас с задержанным проводят необходимые процессуальные действия. Следователи продолжают выяснять обстоятельства конфликта и то, как подозреваемый пытался покинуть регион.

Марина Фещенко
