ПВО за 4 часа сбила 82 украинских БПЛА над 11 регионами и двумя морями

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края и Московского региона, уточняется в сообщении. Кроме того, БПЛА сбивали над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередных двух БПЛА, сбитых средствами противовоздушной обороны. Таким образом число сбитых на подлёте к столице беспилотников достигло полусотни.