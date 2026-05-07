7 мая, 14:37

ПВО за 4 часа сбила 82 украинских БПЛА над 11 регионами и двумя морями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края и Московского региона, уточняется в сообщении. Кроме того, БПЛА сбивали над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Во Ржеве после падения БПЛА ВСУ никто не обратился за медпомощью

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередных двух БПЛА, сбитых средствами противовоздушной обороны. Таким образом число сбитых на подлёте к столице беспилотников достигло полусотни.

Юрий Лысенко
