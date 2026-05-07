День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 14:28

Во Ржеве после падения БПЛА ВСУ никто не обратился за медпомощью

Обложка © VK / Роман Крылов

Обложка © VK / Роман Крылов

Во Ржеве Тверской области никто из местных жителей не обратился за медицинской помощью после падения беспилотника на крышу пятиэтажного дома. В регионе также нет жертв, сообщили в пресс-службе администрации Ржевского муниципального округа.

«Жертв нет. Это самое главное. За медицинской помощью к настоящему моменту также самостоятельно никто не обратился. С ветеранами, беременными девушками, людьми с ограниченными возможностями здоровья медики и социальная служба на связи»,сказал глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов, который находится на месте падения БПЛА.

Специалисты обследуют кровлю и уже начали замерять окна — всё повреждённое оперативно заменят. Во дворе установлен штаб (белый микроавтобус), где жители могут задать вопросы и оставить заявки. Крылов с заместителями и коллегами постоянно на месте, они ходят по квартирам и уточняют ситуацию в каждой семье.

Отражена атака 17-го дрона на Москву
Отражена атака 17-го дрона на Москву

Напомним, что Ржев Тверской области был атакован БПЛА Вооружённых сил Украины. Эвакуированы 350 человек, среди них 60 детей. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. ВСУ также ударили по жилым домам и мирным жителям Бежицкого района Брянска. В результате террористической атаки ранения получили 13 человек, в том числе один ребёнок.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar