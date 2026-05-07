Во Ржеве после падения БПЛА ВСУ никто не обратился за медпомощью

Во Ржеве Тверской области никто из местных жителей не обратился за медицинской помощью после падения беспилотника на крышу пятиэтажного дома. В регионе также нет жертв, сообщили в пресс-службе администрации Ржевского муниципального округа.

«Жертв нет. Это самое главное. За медицинской помощью к настоящему моменту также самостоятельно никто не обратился. С ветеранами, беременными девушками, людьми с ограниченными возможностями здоровья медики и социальная служба на связи», — сказал глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов, который находится на месте падения БПЛА.

Специалисты обследуют кровлю и уже начали замерять окна — всё повреждённое оперативно заменят. Во дворе установлен штаб (белый микроавтобус), где жители могут задать вопросы и оставить заявки. Крылов с заместителями и коллегами постоянно на месте, они ходят по квартирам и уточняют ситуацию в каждой семье.