Во Ржеве после падения БПЛА ВСУ никто не обратился за медпомощью
Обложка © VK / Роман Крылов
Во Ржеве Тверской области никто из местных жителей не обратился за медицинской помощью после падения беспилотника на крышу пятиэтажного дома. В регионе также нет жертв, сообщили в пресс-службе администрации Ржевского муниципального округа.
«Жертв нет. Это самое главное. За медицинской помощью к настоящему моменту также самостоятельно никто не обратился. С ветеранами, беременными девушками, людьми с ограниченными возможностями здоровья медики и социальная служба на связи», — сказал глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов, который находится на месте падения БПЛА.
Специалисты обследуют кровлю и уже начали замерять окна — всё повреждённое оперативно заменят. Во дворе установлен штаб (белый микроавтобус), где жители могут задать вопросы и оставить заявки. Крылов с заместителями и коллегами постоянно на месте, они ходят по квартирам и уточняют ситуацию в каждой семье.
Напомним, что Ржев Тверской области был атакован БПЛА Вооружённых сил Украины. Эвакуированы 350 человек, среди них 60 детей. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. ВСУ также ударили по жилым домам и мирным жителям Бежицкого района Брянска. В результате террористической атаки ранения получили 13 человек, в том числе один ребёнок.
