Отражена атака 17-го дрона на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Силы ПВО уничтожили ещё один, 17-й с начала суток, БПЛА летевший на Москву. Об этом информирует мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в «Максе».
«Уничтожен ещё один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил мэр.
Всего за ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 347 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Атакован был Ржев Тверской области, там в пятиэтажном жилом доме была повреждена плита кровельного перекрытия. Ночью ВСУ также ударили по жилым домам и мирным жителям Бежицкого района Брянска. В результате террористической атаки ранения получили 13 человек.
