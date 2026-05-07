Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 16
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Силы ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет в «Максе» градоначальник.
Таким образом, число сбитых БПЛА на подлёте к Москве достигло 16. А за ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 347 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Атакован был Ржев Тверской области, там эвакуированы 350 человек. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Ночью ВСУ также нанесли удар по жилым домам и мирным жителям Бежицкого района Брянска. В результате террористической атаки ранения получили 13 человек.
