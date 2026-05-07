Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 16

Силы ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет в «Максе» градоначальник.