Чистка в Instagram* ударила по звёздам — Роналду, BTS и Самойлова потеряли миллионы фолловеров

Instagram* начал масштабную чистку ботов и неактивных профилей. Мировые знаменитости и блогеры за несколько часов потеряли миллионы подписчиков. Всего было удалено 50 миллионов аккаунтов, сообщает Yahoo Creators.

Больше всего пострадала Кайли Дженнер — она лишилась 15 миллионов подписчиков. У Криштиану Роналду исчезло 8 миллионов, у группы BTS и Арианы Гранде — 7 миллионов, у Селены Гомес — 6 миллионов, у Тейлор Свифт — 5 миллионов.

Затронула чистка и российских блогеров. Например, Оксана Самойлова пожаловалась, что за ночь потеряла полмиллиона подписчиков.

«Минус почти 500К пописчиков за ночь. А у вас сколько?», — написала бывшая супруга Джигана.

Причиной такой массовой чистки стала новая система Meta** для борьбы с фейками. Теперь алгоритмы агрессивно удаляют неактивные страницы, профили без аватара и описания, аккаунты, созданные ботами, а также те, что были накручены через специальные сервисы.

Ранее Life.ru писал, что максимальная страховая пенсия блогеров может превысить 43 тысячи рублей, если они будут платить взносы в Соцфонд в течение 25 лет. В 2026 году максимальный взнос составит 572 204 рубля. Если блогер совмещает ведение соцсетей с основной работой по трудовому договору, стаж ему идёт. Но многие авторы работают как самозанятые или ИП, потому что их доход чаще всего от рекламы и продаж.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.