В Москве в четверг воздух прогрелся до плюс 30 градусов

Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

«В четверг в тёплом секторе атлантического циклона ожидается переменная облачность, местами — преимущественно к северу — возможен небольшой скоротечный дождь, гроза. В сумерках плюс 10 — плюс 13, в середине дня теплее, чем положено в июле: плюс 25 — плюс 28», — рассказал синоптик.

По его словам, для мая это аномально тепло — на 10 градусов выше климатической нормы, и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было плюс 29,2. На юге Подмосковья, где будет солнечно и сухо, местами столбики термометров впервые могут достичь рекордной отметки плюс 30.

Ранее сообщалось, что самым достоверным считается прогноз на ближайшие пять дней (не считая текущей даты), поскольку он основан на машинных вычислениях и последующей профессиональной обработке синоптиков. По его словам, прогноз на период после пяти дней называется предварительным, полностью полагаться на него не следует — такие данные формируются в основном автоматическими моделями без полноценной экспертной корректировки.