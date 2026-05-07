7 мая, 14:51

В Москве в четверг воздух прогрелся до плюс 30 градусов

Вид на Крымский мост в Москве. Обложка © Lfie.ru

Температура воздуха в московском регионе в четверг может подняться до плюс 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

«В четверг в тёплом секторе атлантического циклона ожидается переменная облачность, местами — преимущественно к северу — возможен небольшой скоротечный дождь, гроза. В сумерках плюс 10 — плюс 13, в середине дня теплее, чем положено в июле: плюс 25 — плюс 28», — рассказал синоптик.

По его словам, для мая это аномально тепло — на 10 градусов выше климатической нормы, и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было плюс 29,2. На юге Подмосковья, где будет солнечно и сухо, местами столбики термометров впервые могут достичь рекордной отметки плюс 30.

Минувшая ночь в Москве вошла в тройку самых тёплых с 1879 года

Ранее сообщалось, что самым достоверным считается прогноз на ближайшие пять дней (не считая текущей даты), поскольку он основан на машинных вычислениях и последующей профессиональной обработке синоптиков. По его словам, прогноз на период после пяти дней называется предварительным, полностью полагаться на него не следует — такие данные формируются в основном автоматическими моделями без полноценной экспертной корректировки.

Анастасия Никонорова
