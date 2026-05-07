7 мая, 14:59

Россияне рискуют нарваться на штраф за выброс осколков посуды возле мусорки

Обложка © ChatGPT

Неправильная утилизация разбитой посуды может обернуться для россиян административным штрафом. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил юрист Михаил Салкин.

Сам по себе выброс осколков в общий контейнер не наказуем. Проблемы начинаются, если вы оставили мусор рядом с баком, на лестничной клетке или у мусоропровода.

Также штраф грозит за выброс отходов в контейнер, не предназначенный для этого (например, в бак для смешанного мусора, когда требовалась специальная фракция, но в законе это толкуется широко). Наказание по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ — от 2 до 3 тысяч рублей.

А ранее россиян предупредили о штрафе за незаконную утилизацию строительного мусора. По словам специалиста, это расценивается как нарушение экологических требований. Штраф для граждан составляет от двух до трёх тысяч рублей.

Дарья Нарыкова
