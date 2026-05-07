Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7 мая, 15:38

Форт без крыши: Управляющая компания игнорирует жалобы погорельцев в Люберцах

В ЖК «Коренёвский Форт 2» в Люберцах люди почти два месяца живут без крыши

«Коренёвский Форт 2». Обложка © k-fort2.ru

Почти два месяца живут без крыши обитатели подмосковного ЖК «Коренёвский Форт 2» в Люберцах после крупного пожара. Управляющая компания всё это время игнорировала просьбы о ремонте, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

15 марта в доме 66 к.19 полностью выгорела кровля, рассказали жильцы проекту ЖКХантер. Ремонтировать её до сих пор не начали. После возгорания квартиры на верхнем этаже стало затапливать при каждом дожде: вода течёт в подъезды, попадает в жилые помещения и портит имущество.

Собственники утверждают, что из лампочек в подъездах периодически сочится вода, появляется дым, из-за чего там ненадолго отключают электричество. УК «Комфортжилсервис» обещала начать восстановление в течение десяти дней после завершения следствия. Однако оно закончилось ещё в конце марта: уголовное дело заводить не стали, вероятной причиной пожара назвали окурок, брошенный в мусор возле выхода на чердак, а работы так и не начались.

На недавней встрече с пострадавшими представители УК заявили, что ремонт проведут через фонд капремонта, но процесс буксует из-за долгих согласований. Сейчас жители готовят коллективную заявку, чтобы ускорить работы.

Ранее Life.ru рассказывал, что дворы новомосковского «Саларьево Парка» из-за проблем с вывозом отходов наводнили крысы. Грызуны пиаются автомобильной проводкой, селятся у детских площадок и не боятся проводимых мероприятий по дератизации.

Юрий Лысенко
