Форт без крыши: Управляющая компания игнорирует жалобы погорельцев в Люберцах

Почти два месяца живут без крыши обитатели подмосковного ЖК «Коренёвский Форт 2» в Люберцах после крупного пожара. Управляющая компания всё это время игнорировала просьбы о ремонте, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

15 марта в доме 66 к.19 полностью выгорела кровля, рассказали жильцы проекту ЖКХантер. Ремонтировать её до сих пор не начали. После возгорания квартиры на верхнем этаже стало затапливать при каждом дожде: вода течёт в подъезды, попадает в жилые помещения и портит имущество.

Собственники утверждают, что из лампочек в подъездах периодически сочится вода, появляется дым, из-за чего там ненадолго отключают электричество. УК «Комфортжилсервис» обещала начать восстановление в течение десяти дней после завершения следствия. Однако оно закончилось ещё в конце марта: уголовное дело заводить не стали, вероятной причиной пожара назвали окурок, брошенный в мусор возле выхода на чердак, а работы так и не начались.

На недавней встрече с пострадавшими представители УК заявили, что ремонт проведут через фонд капремонта, но процесс буксует из-за долгих согласований. Сейчас жители готовят коллективную заявку, чтобы ускорить работы.

