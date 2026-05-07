В Подмосковье хирурги спасли кисть мужчины, которая держалась на лоскуте кожи

В Сергиево-Посадской больнице хирурги спасли руку жителю Подмосковья, который едва не лишился кисти из-за несчастного случая в гараже. Тяжёлый лист стекла рухнул на запястье и сработал как гильотина — конечность оказалась практически полностью отсечена, держась буквально на лоскутке кожи. Об этом сообщает Минздрав Московской области в своём Telegram-канале.

Пострадавший (его имя изменено) не растерялся и сразу вызвал скорую. В больнице пациента подняли в операционную прямо с колёс, минуя приёмный покой. К работе одновременно приступили две мультидисциплинарные бригады — травматологи и сосудистые хирурги, что позволило действовать параллельно и сократить время вмешательства.

Хирурги Подмосковья спасли кисть мужчины, которая держалась на лоскутке кожи.

Сначала травматологи с помощью стержней и аппарата внешней фиксации собрали и закрепили перебитые кости. Затем в дело пошли сосудистые хирурги: родные артерии на руке оказались размозжены стеклом настолько сильно, что сшить их не представлялось возможным. Чтобы вернуть конечности жизнь, медики применили технологию аутовенозного шунтирования — взяли участок подкожной вены с бедра самого пациента и заменили им повреждённые сосуды.

Вся операция заняла всего полтора часа и прошла успешно. Как только врачи пустили кровоток, бледная кисть сразу потеплела и порозовела. Через два месяца мужчине сняли аппарат внешней фиксации. Сейчас Олег (имя изменено) уже может шевелить пальцами, впереди у него реабилитация для восстановления полной силы в руке.

