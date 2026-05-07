Ушаков: Киеву нужно пойти на один серьёзный шаг — и боевые действия остановятся
Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru
Украине нужно пойти на «один серьёзный шаг» и боевые действия в зоне проведения СВО приостановятся, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, после этого откроются перспективы для дальнейшего урегулирования.
«Во-первых, приостановятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьёзного обсуждения перспектив дальнейших для долгосрочного урегулирования», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему США приостановили своё участие в переговорах по Украине. По его словам, Штаты заняты конфликтом в Иране.
