В Крыму мальчика с шишкой на голове по ошибке отправили на операцию по обрезанию

В крымском посёлке Советский врачи по ошибке сделали обрезание мальчику, поступившему с шишкой на голове. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на решение районного суда.

Родители привезли ребёнка в больницу после падения. В регистратуре его отправили на рентген. Пока семья ждала, хирург увёл мальчика в кабинет якобы на осмотр. Ребёнка долго не отпускали, а позже сообщили, что он отходит от наркоза.

Вошедший отец обнаружил сына перебинтованным в области паха — ему сделали обрезание. Медики объяснили следователям, что перепутали мальчишек. Диагноз «фимоз» (проблемы с половыми органами) врачи поставили задним числом, хотя родители утверждают, что у ребёнка с этим всё было в порядке.

Специалисты не взяли анализы, не уточнили про аллергию и не сказали семье правду до того, как отец сам всё увидел. Суд взыскал с больницы 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего, но отказал в иске о привлечении хирурга и анестезиолога к ответственности. Уголовное дело так и не возбудили.

