«Курьера» переснимут к 40-летию: культовую историю Шахназарова переосмыслят заново

Режиссёр Илья Ермолов снимет новую экранизацию «Курьера» к 40-летию культового фильма Карена Шахназарова. Проект, по данным ТАСС, готовит компания «Кинотека».

Технически новую картину не совсем верно называть ремейком фильма 1986 года. Речь идёт о новой экранизации одноимённой повести Шахназарова, которая была опубликована в журнале «Юность» ещё до выхода картины.

Оригинальный «Курьер» стал одной из самых узнаваемых советских лент о молодёжи, взрослении и столкновении поколений. Главный герой Иван работал курьером и через встречи с разными людьми постепенно видел противоречия взрослого мира.

При этом профессия курьера сегодня уже совсем не та, что в середине 1980-х. Поэтому новая версия, вероятно, будет не покадровым повтором, а попыткой перенести конфликт и интонацию истории в современную реальность.

Как именно авторы переосмыслят сюжет, пока не раскрывается. Неизвестно и то, какие актёры сыграют главные роли.

Карен Шахназаров, судя по сообщениям, лично работать над новой картиной не планирует. При этом именно его повесть и фильм остаются основой для будущего проекта.

Оригинальному «Курьеру» в 2026 году исполняется 40 лет. На этом фоне новая экранизация может стать не просто ностальгическим жестом, а проверкой того, работает ли история о растерянном молодом человеке и взрослом мире в сегодняшнем времени.