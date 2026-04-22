10 культовых сцен советского кино тогда и сейчас: как выглядят те же актёры, но постаревшие на десятилетия

Советское кино подарило десятки незабываемых образов, которые живут в нашей памяти десятилетиями. Харизматичные герои, смешные комедийные роли, трогательные драматические персонажи — всё это создали талантливые артисты, чьи имена знакомы каждому зрителю. Life.ru рассказывает, как сложились судьбы звёзд советского экрана и что с ними стало спустя годы после культовых съёмок.

Людмила Гурченко — Леночка Крылова из «Карнавальной ночи» (1956)

До «Карнавальной ночи» Гурченко уже появлялась эпизодами в кино, но именно роль у Эльдара Рязанова принесла ей настоящую славу, которая не угасала ещё полвека. Людмила Марковна обрела статус живой легенды, но личное счастье давалось ей тяжело. Всего у актрисы было 5 официальных мужей. Какие-то браки оказались очень недолгими, какие-то — наоборот. А развод с Иосифом Кобзоном едва не обернулся скандалом. Последний брак с Сергеем Сениным оказался удачным — вместе они прожили до самой смерти актрисы в 2011 году.

Надежда Румянцева — Тося Кислицына из «Девчат» (1962)

По сюжету Тосе восемнадцать, а Надежде на момент съёмок было уже тридцать, но юную девушку она сыграла блестяще. За жизнь артистка снялась более чем в тридцати фильмах и озвучила несколько культовых киноролей. Её голосом говорят переозвученная Нина из «Кавказской пленницы», Зита и Гита, Гюльчатай из «Белого солнца пустыни». Румянцева дважды выходила замуж: первый союз с актёром Владимиром Шуруповым распался из-за разных целей, второй брак с дипломатом Вилли Хштояном продлился более сорока лет. Актриса скончалась в 2008 году в возрасте семидесяти семи лет.

Наталья Селезнёва — Лида из «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)

Роль Лиды сделала Наталью звездой, но, в отличие от многих коллег, ей удалось избежать ловушки одного образа. Селезнёва снялась в целом ряде картин, ставших народной классикой: «Иван Васильевич меняет профессию», «Берегите мужчин!». Настоящая всесоюзная слава настигла её в роли пани Катарины в «Кабачке «13 стульев». На съёмках фильма «Калиф-аист» Наталья встретила свою судьбу — актёра Владимира Андреева, с которым прожила больше полувека. В 2018 году неудачное падение привело к перелому шейки бедра, и на время реабилитации Наталья Игоревна иногда передвигалась на инвалидной коляске.

Леонид Каневский — бандит-аптекарь из «Бриллиантовой руки» (1968)

Леониду на момент съёмок было всего двадцать девять лет, а 2 мая 2026 года народному артисту исполнится уже восемьдесят семь. Любовь к театру и кинематографу у него развивалась с детства, несмотря на то что в семье никто с этим искусством связан не был. Впервые оказаться под прицелами кинокамер ему посчастливилось в 1963 году в картине «Сорок минут до рассвета». Быть в тени ему пришлось недолго — уже в начале семидесятых его узнал весь Советский Союз после выхода «Следствие ведут ЗнаТоКи». Леонид Семёнович до сих пор появляется на экранах и ведёт программу «Следствие вели...».

Анатолий Кузнецов — Фёдор Сухов из «Белого солнца пустыни» (1970)

В «Белом солнце пустыни» Анатолий Кузнецов сыграл Фёдора Ивановича Сухова — красноармейца, который идёт через пески не только к Катерине Матвеевне, но и прямо в историю советского кино. К моменту проката фильма весной 1970 года ему было тридцать девять лет. Но именно Сухов сделал его фигурой почти народного эпоса, соединив спокойствие, иронию и внутреннюю надёжность. Любопытно, что роль сначала должен был играть Георгий Юматов, но его экстренно заменили. После «Белого солнца» Кузнецов не растворился в одной роли — были «Турецкий гамбит», «Приключения Петрова и Васечкина». Он умер 7 марта 2014 года.

Юрий Яковлев — Иван Грозный и управдом Бунша из «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Известность Яковлеву принесла роль князя Мышкина в экранизации «Идиота» Достоевского, а звёздной стала двойная роль в комедии Гайдая. Образ расчётливого Ипполита в «Иронии судьбы» закрепил всенародную любовь. Многие фразы из фильмов с участием Юрия Яковлева до сих пор используются как мемы — «Царь, очень приятно, царь» оказалась на втором месте среди самых узнаваемых цитат советского кино. При аристократичной внешности и бархатном голосе Яковлев был от природы застенчивым человеком, тяготившимся публичностью. В последние годы он вёл уединённый образ жизни. Актёр скончался 30 ноября 2013 года в Москве на восемьдесят шестом году жизни.

Алиса Фрейндлих — «мымра» Калугина из «Служебного романа» (1977)

Алиса Фрейндлих играет в театре с 1957 года, а в кино — с 1955-го. Сейчас актрисе девяносто один год, и она продолжает служить в БДТ. Её можно увидеть в «Полосатом рейсе» 1961 года в роли буфетчицы, а в «Служебном романе» — в роли строгой начальницы. Привычное интеллигентское амплуа в кино сложилось к восьмидесятым. В 1981 году вышел «Опасный возраст», потом «Клетка для канареек», «Жестокий романс», где Фрейндлих сыграла вдову-дворянку. Одной из ярких ролей десятилетия стала Снежная королева. Летом 2025 года она стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Наталья Андрейченко — Мэри Поппинс из «Мэри Поппинс, до свидания!» (1983)

Актрисе на момент съёмок было двадцать семь лет, за год до этого она родила первого сына, Дмитрия, от Максима Дунаевского. Именно композитор, написавший музыку к картине, предложил на главную роль свою супругу. В 1991 году Андрейченко эмигрировала в США к своему второму мужу, Максимилиану Шеллу, а в 2005-м вернулась в Россию. За эти годы она снялась в нескольких американских проектах. Уже много лет Наталья Андрейченко живёт в Мексике, где занимается духовными практиками и сыроедением. Больше пятнадцати лет артистка практикует йогу и является последовательницей буддизма.

Александр Панкратов-Чёрный — музыкант Стёпа из «Мы из джаза» (1983)

Александр Панкратов-Чёрный — очень запоминающийся актёр с добродушным выражением лица, мягким голосом и пышными усами. Восьмидесятые начались для него культовым фильмом «Мы из джаза», продолжились ностальгической драмой «Зимний вечер в Гаграх» и завершились романтической комедией «Где находится нофелет?». Артист получил фамилию Чёрный, чтобы отличаться от другого Александра Панкратова, учившегося с ним на одном курсе. В 2025 году семидесятишестилетний Панкратов-Чёрный активно гастролирует по России, играя в театре. Последняя роль на сегодняший день — в сериале «По законам военного времени-8. Сталинград», 2025 года.

Александр Михайлов — Василий из «Любовь и голуби» (1984)

Александр Михайлов — это Василий из фильма «Любовь и голуби». В 1984 году он сыграл свою самую известную роль, которая принесла ему всенародную любовь. За три года до этого артист участвовал в фильме «Карнавал», а потом снялся в криминальной драме «Змеелов». Десятилетие закончилось ролью парашютиста Счастливчика в фильме «Свободное падение» 1987 года. Сейчас Михайлову восемьдесят один год, он продолжает активно сниматься и выступать. Его последний фильм — «Ёлки-11» 2024 года, а в марте 2025 года Михайлов выступал на творческом вечере в Иркутске. Актёр сейчас женат на Оксане﻿ Васильевой, воспитывает с ней общую дочь Мирославу.

Советское кино оставило нам бесценное наследие — не только великие фильмы, но и удивительных актёров, которые создали образы на все времена. Кто-то из них ушёл из жизни, кто-то продолжает радовать зрителей своим талантом. Но все они навсегда остались в нашей памяти благодаря ролям, которые мы пересматриваем снова и снова.