«Продолжает русофобствовать»: режиссёр Кот вынес «приговор» Пугачёвой

Режиссёр Кот: Пугачёва продолжает русофобствовать, о прощении речи не идёт
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey
Режиссёр Юрий Кот выразил уверенность, что Алла Пугачёва не сможет получить прощения от россиян. Причиной тому, он видит её нежелание раскаяться и продолжающуюся трансляцию негатива по отношению к России и её жителям.
«Пугачёва продолжает русофобствовать. Если человек не способен искренне раскаяться, то о каком прощении можно говорить? Нет ей прощения», — высказался Кот в интервью NEWS.ru.
Ранее сообщалось, что Пугачёва продолжает получать доходы в России, разместив на банковских вкладах около 120 млн рублей, что принесло ей более 11 млн процентов. Также ей поступают авторские отчисления и выплаты за звание народной артистки СССР. Сама певица с семьей уехала из России после начала СВО в 2022 году в Израиль, а сейчас проживает на Кипре. В её окружении ранее заявляли, что все налоги и коммунальные платежи оплачиваются своевременно.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.