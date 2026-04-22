«Продолжает русофобствовать»: режиссёр Кот вынес «приговор» Пугачёвой

Режиссёр Юрий Кот выразил уверенность, что Алла Пугачёва не сможет получить прощения от россиян. Причиной тому, он видит её нежелание раскаяться и продолжающуюся трансляцию негатива по отношению к России и её жителям.

«Пугачёва продолжает русофобствовать. Если человек не способен искренне раскаяться, то о каком прощении можно говорить? Нет ей прощения», — высказался Кот в интервью NEWS.ru .

Ранее сообщалось, что Пугачёва продолжает получать доходы в России, разместив на банковских вкладах около 120 млн рублей, что принесло ей более 11 млн процентов. Также ей поступают авторские отчисления и выплаты за звание народной артистки СССР. Сама певица с семьей уехала из России после начала СВО в 2022 году в Израиль, а сейчас проживает на Кипре. В её окружении ранее заявляли, что все налоги и коммунальные платежи оплачиваются своевременно.