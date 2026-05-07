7 мая, 16:11

Не дипломат, а рупор русофобии: Ирландский журналист разнёс Каю Каллас

Кая Каллас. Обложка © Wikipedia / Annika Haas

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас не обладает нужной дипломатической квалификацией и способна лишь выражать ненависть к России. Такое мнение высказал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, у Каллас нет профильного образования, необходимого для главы европейской дипломатии, а также соответствующего опыта работы.

«Единственное, что она может сказать, — это то, что она ненавидит Россию и русских», — отметил журналист.

Как считает Боуз, риторика Каллас — прямое отражение нынешнего состояния Евросоюза с его конфликтами, расизмом и нарушением свободы слова.

Назван главный центр русофобии в мире

Напомним, бывший премьер Эстонии известна резкими антироссийскими высказываниями. Ей, в частности, принадлежит фраза: «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Кроме того, Каллас заявила, что даже после завершения украинского конфликта прежний формат отношений Евросоюза с Россией останется в прошлом навсегда. По её словам, возврата к прежней модели взаимодействия уже не будет.

Александра Мышляева
