Журналист Павел Лобков объяснил отказ от эмиграции из России

Журналист и биолог Павел Лобков рассказал, почему отказался от эмиграции из России. Об этом он высказался в беседе с проектом Sheinkin40.

По словам Лобкова, он думал о возможном переезде в Израиль, однако в итоге не решился на этот шаг.

«Честно говоря, я не очень готов к бытовым и бюрократическим испытаниям. Я человек одинокий, и я боюсь, что я их просто не выдержу», — признался журналист.

Лобков отметил, что эмиграция требует внутренней силы и готовности к резкой смене привычной жизни. Особенно тяжёлым такой переезд может быть для человека, который остаётся один на один с бытовыми и документальными вопросами.

Он также выразил мнение, что для отъезда нужны определённое мужество и ресурс. При этом журналист не стал отрицать, что рассматривал такой вариант.

У Лобкова при этом непростая медийная биография. В 2021 году главный редактор «Дождя»* Тихон Дзядко сообщил об увольнении журналиста после конфликта внутри редакции: его отстранили от эфира за неоднократные оскорбления коллег, а дальнейшее сотрудничество сочли невозможным после публичных обвинений в адрес телеканала и публикации частной переписки. Ещё раньше, в 2020 году, Лобков приносил извинения после обвинений в домогательствах, заявив, что его поведение могло причинить людям дискомфорт.

