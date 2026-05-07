Арестант залил водой камеру в «Крестах» из-за тараканов и задолжал 160 тысяч

Решение утопить тараканов в камере петербургского СИЗО «Кресты» обернулось для арестанта Худайбергана Жуманиезова судебным иском о возмещении материального ущерба на 163,5 тысячи рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

С соответствующим заявлением в суд обратилась администрация следственного изолятора. В документе указано, что 23 октября 2025 года Жуманиезов повредил стационарную камеру наблюдения, и учреждение было вынуждено купить новую. Стоимость оборудования составила 148,4 тысячи рублей, плюс учреждение заплатило за доставку и монтажные работы.

Арестант участвовал в заседании по видеосвязи. Через переводчика он пояснил, что под батареей в полу его камеры образовалось отверстие, через которое полезли тараканы. Тогда мужчина решил избавиться от насекомых — наполнил таз водой и залил их. В этот момент жидкость залила и камеру видеонаблюдения, находившуюся этажом ниже.

