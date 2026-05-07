РФ на время перемирия прекращает удары по местам дислокации ВСУ и объектам ВПК

Обложка © Life.ru

Минобороны России уточнило, какие действия будут приостановлены на время объявленного перемирия. Режим будет действовать с 00:00 8 мая до 10 мая в дни празднования 81-й годовщины Победы.

В ведомстве сообщили, что российские войска на этот период прекратят удары по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с украинским военно-промышленным комплексом.

Россия объявляет перемирие: Минобороны официально сообщает о прекращении огня на День Победы
«Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами, в глубине территории Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что перемирие объявлено по решению президента России Владимира Путина. Оно приурочено к дням празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Речь идёт о временном прекращении ударов по военным объектам и инфраструктуре, связанной с ВСУ и ВПК Украины. Другие подробности режима в срочном сообщении не приводятся.

Ушаков: Не дай бог, РФ придётся отвечать на угрозы Зеленского ударами по Киеву
Заявление прозвучало на фоне повышенного внимания к безопасности праздничных мероприятий 9 Мая. Ранее в России также предупреждали о возможных попытках Киева сорвать празднование Дня Победы.

Марина Фещенко
