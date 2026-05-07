Подростку дали срок за попытку поджога вышек связи под Калининградом

Калининградский областной суд приговорил к шести годам колонии общего режима 17-летнего местного жителя, пытавшегося поджечь оборудование сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Инцидент произошёл 26 сентября 2024 года в посёлке Горины Неманского района. Фигурант вместе с двумя товарищами намеревался уничтожить вводно-распределительные щиты базовых станций двух операторов. Соучастники не достигли возраста уголовной ответственности.

Сначала компания не смогла вскрыть щит отвёрткой и отлучилась за ломом, оставив на месте бутылку с горючей жидкостью. Вернувшись, они вскрыли оборудование, но поджидать не стали — испугались, что их заметят. О подозрительных молодых людях у вышки сообщил случайный прохожий, после чего всех троих задержали.

В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Ещё во время следствия он объяснил, что согласился на преступление по просьбе знакомого — тот рассказал, что неизвестный в мессенджере пообещал заплатить за поджог.

Суд квалифицировал действия по статье о покушении на диверсию диверсии. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Сургуте силовики задержали 36-летнего мужчину по подозрению в содействии террористам. По данным регионального управления СК, фигурант добровольно передал свой аккаунт в мессенджере представителю запрещённой организации — тот использовал учётную запись для координации незаконных действий, а сам обвиняемый, как установлено, разделял идеологию группировки.