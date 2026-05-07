«Стал всем на свете»: Светлана Иванова рассказала, почему муж ей как отец

Актриса Светлана Иванова впервые за долгое время откровенно высказалась о личной жизни. В интервью Светлане Бондарчук артистка объяснила, почему выбрала спутника, который старше её на 24 года.

По словам Ивановой, в детстве ей не хватало отцовского внимания, что повлияло на выбор мужчин. Ведущая предположила, что в своём муже, 64-летнем режиссёре Джанике Файзиеве, Иванова увидела родительскую фигуру — и актриса с этим согласилась.

«Абсолютно точно! Я в этом смысле классический экспонат для психотерапии. У меня на момент встречи с Джаником и близких друзей не было. Поэтому он мне стал вообще всем на свете: другом, любовником, мужем, папой», — призналась она.

Актриса добавила, что всегда испытывала потребность в том, чтобы не быть на равных, а чтобы её обняли — и она почувствовала себя маленькой.

«Мне не хватало взрослого мужского внимания, которое нужно от папы: чтобы и похвалил, и поддержал. У меня этого почти не было», — заключила Иванова.

Пара состоит в отношениях с 2011 года. Год спустя у них родилась дочь Полина, а в 2018-м — Мира. Позже влюблённые тайно поженились. У режиссёра есть взрослые дети от предыдущих браков, с которыми актриса поддерживает тёплые отношения.

