Инвестиционная компания А1 может купить «Русский холод» за символический рубль

Инвестиционная компания А1 намерена приобрести группу компаний «Русский холод» — одного из крупнейших производителей мороженого в России. Инвесторы предложили кредиторам выкупить права требования по долгам предприятия.

В случае сделки А1 рассчитывает получить 100-процентный контроль над группой. При этом покупка обойдётся инвесторам в символическую сумму — 1 рубль, передаёт РБК.

Ранее фермеры попросили Минпромторг отменить обязательную маркировку молочки. В обращении ассоциации «Народный фермер» на имя главы ведомства Антона Алиханова говорится, что это ведёт к уходу мелких производителей в тень. За полтора года действия маркировки, отмечается в документе, реализовались все опасения экспертов. Массовое закрытие малых предприятий переработки молока — прямой результат нерешённых системных проблем, констатируют авторы письма.