Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за грозы с ветром

В Москве и Подмосковье до 22:00 действует жёлтый уровень погодной опасности из-за грозы с сильным ветром. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

По словам собеседника агентства, в отдельных районах ожидается град, а порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Жёлтый уровень — средний по цветовой шкале предупреждений — означает потенциально опасные метеоусловия.

Гроза, приближающаяся к столице, стала уже третьей в агломерации с начала года. Первые две отгремели 5 и 6 мая. Синоптики также выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды.

Непогода с порывистым ветром уже отмечается на западных и северо-западных окраинах Подмосковья. Власти столицы призвали жителей и гостей города быть внимательными на улице: не прятаться под деревьями и не парковать возле них автомобили.

А вот московская ночь 5 мая вошла в число самых тёплых за всю историю метеонаблюдений, уступив лишь двум рекордам столетней давности. Как уточнили в столичном метеобюро, воздух прогрелся до 14 градусов, что позволило ночи занять третью строчку в рейтинге с 1879 года: выше температура была только в 1970-м (15,7) и в 1979-м (14,7).