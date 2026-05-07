США ввели санкции против замминистра нефти Ирака и энергетических компаний

Соединённые Штаты ввели санкции против заместителя министра нефти Ирака Али аль-Бахадли, ряда энергетических компаний страны, а также двух действующих на её территории вооружённых формирований. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

По мнению американской стороны, все внесённые в чёрный список подрывают суверенитет Ирака, занимаются разграблением его природных ресурсов, финансируют власти Ирана и провоцируют насилие против граждан США. Замминистра аль-Бахадли, как утверждает Пиготт, обеспечивал мошенническое смешивание иранской нефти с иракской и продажу этого сырья в интересах Тегерана.

Рестрикции введены также против группировок «Катаиб Сейид аш-Шухада» и «Асаиб Ахль аль-Хакк». По словам представителя внешнеполитического ведомства, они продолжают эксплуатировать экономику Ирака, чтобы финансировать террористическую деятельность.

Ранее американское министерство финансов объявило о введении очередного пакета антииранских санкций, под который попали шесть физических лиц, 21 организация и одно судно. В список включили гражданина Китая, а также несколько китайских компаний. Помимо этого, ограничения затронули танкер под панамским флагом New Fusion. Таким образом США продолжают усиливать давление на Тегеран, последовательно расширяя круг подсанкционных лиц и организаций, связанных с иранской экономикой.