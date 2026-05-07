Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Маска и его соцсети X

Парижская прокуратура начала предварительное расследование в отношении американского предпринимателя Илона Маска и его компании X. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

Это произошло после того, как миллиардер не явился на вызов прокуратуры для допроса 20 апреля. Расследование также начато в отношении экс-гендиректора соцсети Линды Яккарино. Адвокат X Ками Аэри не ответил на запрос издания.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск не явился на назначенный на 20 апреля «свободный допрос» в прокуратуру Парижа. Вместе с ним на вызов была приглашена бывший генеральный директор платформы X Линда Яккарино, однако к полудню никто из них не пришёл, причём причины неявки не раскрываются. Французские следователи ведут дело, связанное с деятельностью социальной сети.

Прокуратура сообщала о проведении обыска в офисах X во Франции совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Как уточняло AFP, это было связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года после жалоб на работу её алгоритмов. Поводом также послужили жалобы на встроенного чат-бота Grok из-за публикации материалов, связанных с отрицанием Холокоста, и искусственно сгенерированных изображений сексуального характера.