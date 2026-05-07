Лучший сварщик России рассказал, что получает 200 тысяч рублей в месяц

Победитель всероссийского конкурса сварщиков Валентин Ольховский из ХМАО рассказал, сколько сегодня могут получать специалисты высокого уровня. Своими данными он поделился в подкасте гендиректора компании «Газпром трансгаз Сургут» Дмитрия Таранова.

По словам мастера, сварщик шестого разряда способен зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц без учёта премий и дополнительных надбавок. Ольховский отметил, что в начале профессионального пути его доход был значительно ниже. Тогда ежемесячно он получал около 50–70 тысяч рублей.

«Это хороший пример того, как сегодня растут зарплаты у квалифицированных рабочих. При нужных навыках человек может выйти на доход около 200 тысяч рублей в месяц», — подчеркнул лучший сварщик России.

Ранее СМИ назвали регион России, зарплаты в котором растут быстрее всего. В лидерах — Ямал, Чукотка и Татарстан. Денежное довольствие половины работников в этих субъектах превышает 200 тысяч рублей.