Семенович: Уехавшие артисты могут вести бизнес в РФ, если платят налоги

Певица и актриса Анна Семенович заявила, что артисты, покинувшие Россию, могут продолжать вести бизнес в стране, но это должно быть честно и законно. Такое мнение она высказала в интервью РИА «Новости».

«Если они платят налоги, то пусть ведут бизнес. Главное, чтобы эти люди платили налоги нашему государству, чтобы это было честно и по закону», — сказала Семенович.

Ранее Life.ru писал, что сбежавший в Дубай музыкант Artik наладил российский бизнес и снова зарабатывает миллионы в нашей стране. Если одна компания уходит в минус, вторая перекрывает все убытки. Музыкальный лейбл Self Made Music исполнитель закрыл в 2025 году с чистой прибылью 10,9 млн рублей. Этот результат стал лучшим за последние пять лет.