Дорого, но работает: Россияне потратили миллиарды на сперму лосося

Рынок инъекционной косметологии в России достиг десятилетнего максимума, а главным хитом продаж стала сперма лосося. Об этом сообщает Mash Money.

В 2025 году объём продаж филлеров и биоревитализантов составил 38,4 миллиарда рублей. Доля препаратов на основе PDRN (вытяжки из молок лососевых) за год выросла вдвое и заняла 6,7 процента сегмента.

Потребители хвалят такие средства за способность регенерировать кожу. Однако цены остаются высокими: кремы и сыворотки стоят от 600 до 6000 рублей, гель-крем объёмом 30 мл — около 2000 тысяч. Сами инъекционные процедуры в клиниках обходятся в 10–25 тысяч рублей за сеанс.

