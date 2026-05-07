7 мая, 19:15

Дорого, но работает: Россияне потратили миллиарды на сперму лосося

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vera Larina

Рынок инъекционной косметологии в России достиг десятилетнего максимума, а главным хитом продаж стала сперма лосося. Об этом сообщает Mash Money.

В 2025 году объём продаж филлеров и биоревитализантов составил 38,4 миллиарда рублей. Доля препаратов на основе PDRN (вытяжки из молок лососевых) за год выросла вдвое и заняла 6,7 процента сегмента.

Потребители хвалят такие средства за способность регенерировать кожу. Однако цены остаются высокими: кремы и сыворотки стоят от 600 до 6000 рублей, гель-крем объёмом 30 мл — около 2000 тысяч. Сами инъекционные процедуры в клиниках обходятся в 10–25 тысяч рублей за сеанс.

Телеведущая Аврора раскрыла, как поддерживает молодость без уколов красоты

Ранее Life.ru рассказывал, как житель Исландии решился на интимную пластику с помощью инъекций гиалуроновой кислоты — и едва не лишился детородного органа. 50-летний пациент прошёл процедуру в клинике, специализирующейся на «уколах красоты», но уже через месяц у него начались серьёзные осложнения, потребовавшие длительного лечения и приведшие к потере репродуктивной функции.

Юрий Лысенко
