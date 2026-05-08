Словакия хочет присоединиться к патруливанию неба Балтики в составе НАТО

Словакия готовится к новому шагу в рамках обязательств перед НАТО. Республика намерена присоединиться к миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Речь идёт о программе Baltic Air Policing. Старт участия запланирован на конец 2027 года. Об этом сообщил министр обороны республики Роберт Калиняк, слова которого приводит портал Dennikn.

«Рад, что могу объявить о том, что в конце 2027 года мы хотим подключиться к миссии НАТО Air Policing в Балтии», — сказал Калиняк.

Ранее Словакия не участвовала в этой миссии альянса. Теперь республика рассматривает возможность направить в Балтику закупленные в США сверхзвуковые истребители F-16. Калиняк также не исключил размещения словацких артиллерийских расчётов в странах региона. Речь о современных гаубицах EVA.

Ранее американский специалист по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что если страны Балтии официально откроют небо для украинских дронов, Россия не станет терпеть. Эксперт предупредил, что такое решение приведёт к полному краху прибалтийских республик.