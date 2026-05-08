Китайский танкер подвергся атаке вблизи Ормузского пролива

Нефтяной танкер китайской компании подвергся атаке у входа в Ормузский пролив. Об этом сообщает китайское издание «Цайсинь».

По данным СМИ, инцидент произошёл 4 мая у побережья порта Аль-Джир в ОАЭ. После удара на палубе судна начался пожар.

Отмечается, что на танкере была нанесена маркировка «China Owner & Crew», указывающая на китайского владельца и экипаж.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о временной приостановке миссии «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, был достигнут определённый прогресс в переговорах с Тегераном. Также это касается «просьб» Пакистана и других стран.