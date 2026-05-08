«Час тянули»: Гигантского сома достали из Москвы-реки

Рыбаки достали из Москвы-реки крупного сома. Вес рыбы составил около 25 килограммов. Об этом рассказал в соцсетях очевидец Владимир Нишуков. Пресноводную рыбину вытащили вечером 7 мая.

25-килограммового сома выловили в Москве.

Нишуков пояснил, что проезжал около шести вечера по набережной у Киевского вокзала. Мужчина заметил небольшую толпу, примерно шесть человек. Как оказалось, люди вытаскивала рыбу из воды.

«Увидел, как стоит толпа человек из шести. Оказалось, что уже час там мужики тянут сома. При мне они его вытащили, что запечатлено на видео», — рассказал очевидец.

Что рыбаки планируют делать с уловом, не уточняется.

