После полуночи 8 мая уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили новую воздушную атаку на Москву в ночь на 8 мая. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к городу уничтожены 13 беспилотников.
Сначала глава города заявил о трёх сбитых БПЛА, позже уточнив, что были поражены ещё десять целей. На местах падения обломков работают экстренные службы.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Налёт на Москву продолжается уже несколько дней. Вчера, 7 мая, силы противовоздушной обороны отразили одну из самых масштабных атак беспилотников на столичный регион. Число уничтоженных за сутки БПЛА составило 61.
