Взрыв произошёл в офисе партии премьера Нидерландов, поддерживающего Киев

В Гааге вечером 7 мая произошёл взрыв у центрального офиса нидерландской партии «Демократы-66» (D66), которую возглавляет премьер-министр страны Роб Йеттен. Как сообщает NOS, неизвестный бросил взрывное устройство в почтовый ящик здания.

После детонации в штаб-квартире выбило окна и повредило входную зону, помещения быстро затянуло дымом. В этот момент внутри проходила встреча молодёжного крыла партии — в здании находились около 30 человек. Никто из присутствующих не пострадал.

Полиция задержала предполагаемого злоумышленника менее чем через час после происшествия. Правоохранители выясняют мотивы нападения и обстоятельства подготовки атаки.

Роб Йеттен назвал произошедшее попыткой запугивания.

Напомним, 38-летний лидер партии «Демократы-66» возглавил правительство в феврале. Уже в марте Йеттен прибыл в украинскую столицу с официальным визитом. Он заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку Амстердама.