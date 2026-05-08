В канун Дня Победы над Украиной сбросили листовки о подвигах Красной армии

Беспилотники в преддверии Дня Победы сбросили над территорией Украины листовки, которые напоминают о подвигах красноармейцев в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

Для раздачи листовок использовали беспилотные летательные аппараты «Гербера». На материала разместили надпись: «Наши деды были братьями в окопах».

«Материалы с инструкциями и ссылкой на защищённый канал связи сброшены на улицы городов в Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Сумской областях, а также на временно подконтрольных ВСУ территориях Донбасса», — приводит комментарий источника ТАСС.

Ранее Минобороны предупредило киевский режим об ударе по центру Киева при попытках атаковать во время Парада Победы. В оборонном ведомстве заявили, что в случае таких действий ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по украинской столице.