Жена владельца похоронного бюро умерла, увидев мужа в гробу

В мексиканском штате Сонора жена владельца похоронного бюро скончалась спустя несколько часов после смерти мужа. Об этом сообщает портал Need To Know.

Мужчина управлял катафалком семейного бюро «Хореб», когда потерял контроль над машиной и съехал с дороги. После аварии его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшего.

Тело погибшего привезли в принадлежащее семье похоронное бюро для подготовки церемонии прощания. Там его увидела супруга. Как пишет источник, женщине стало плохо прямо у гроба — у неё произошёл инфаркт на фоне сильного эмоционального потрясения.

Спасти её также не удалось. У пары осталась маленькая дочь.

