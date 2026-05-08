В 2019 году Владимир Зеленский назвал 9 Мая «Днём Благодарения» и призвал всех быть благодарными ветеранам каждый день. Тогда же он впервые и, как выяснило РИА «Новости», в последний раз публично сообщил о том, что посетил могилу своего деда – Семёна Ивановича Зеленского – на Всебратском кладбище в Кривом Роге.

В своём аккаунте в соцсетях украинский лидер тогда опубликовал фото, на котором возлагает цветы к могиле, и рассказал, что дед прошёл всю войну, защищая страну от нацистов.

«Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек», – написал Зеленскийв в 2019-м.

С 2020 по 2025 год глава киевского режима ни разу не сообщил о том, что посещал могилу деда – ни на День Победы, ни в какой-либо другой день.

По данным сайта «Память народа», Семён Иванович Зеленский был призван в 1941 году, воевал командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Гвардии лейтенант был награждён двумя орденами Красной Звезды. Один – за то, что вместе с сослуживцем уничтожил до 15 немецких солдат, а его взвод отбил четыре атаки и захватил вражеский склад. Второй орден – за отличие при форсировании реки Западный Буг на границе Украины и Польши. В наградных документах отмечалось, что Зеленский был «хорошим организатором и руководителем», «энергичным в работе и смелым в бою».

На Всебратском кладбище в Кривом Роге, недалеко от могилы деда Зеленского, теперь хоронят ликвидированных боевиков националистического полка «Азов»*. В 2023 году рядом с ветераном появилась могила погибшего военнослужащего ВСУ с нашивкой «Азова»* на флаге. В 2024 году Зеленский присвоил «Азову»* статус «героического полка», приравняв нацистов к героям войны.

*Террористическая организация, запрещённая в России