Госдеп США начнёт отзывать паспорта у должников по алиментам

Госдепартамент США с пятницы начнёт отзывать паспорта у граждан с крупной задолженностью по алиментам. Мера впервые затронет не только заявления на продление документа, но и действующие паспорта, сообщает Associated Press.

Под действие программы попадут около 2,7 тыс. человек с долгом свыше $100 тыс. В дальнейшем механизм распространят на всех родителей, задолжавших более $2,5 тыс. — этот порог установил федеральный закон 1996 года, но на практике его почти не применяли.

«Эта практика доказала эффективность: после урегулирования задолженности граждане вновь смогут пользоваться привилегией владения паспортом США», — заявила помощник госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар.

Граждане получат уведомление о невозможности использовать паспорт для поездок. Для оформления нового документа потребуется подтвердить полное погашение долга. Находящимся за границей выдадут экстренный проездной документ для возвращения в США.

А в России предложили ловить алиментщиков по ночам и отслеживать их по автомобилям. Счётная палата выступила с инициативой расширить полномочия Федеральной службы судебных приставов. Ведомству планируют открыть доступ к системе «Паутина». Эта технология позволяет отслеживать машины должников в реальном времени. Также приставам хотят разрешить работать в выходные дни и в ночное время.