Дарчиев: День Победы помогает улучшить отношения России и США

Роль Дня Победы в двусторонних отношениях России и США оценил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Дипломат выступил на торжественном приёме в российском посольстве. Мероприятие посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«День Победы обладает сам по себе огромной энергетикой и играет безусловно положительную роль в наших двусторонних отношениях, что зафиксировали ещё в 2020 году президенты наших стран», — заявил посол.

Дарчиев добавил, что уже второй год годовщину отмечают свободно, без запретов. На Арлингтонском кладбище прошли две церемонии — в прошлом и этом году. Марши «Бессмертного полка» состоялись при поддержке местных властей.

Посол отметил, что приём в диппредставительстве посетили представители Белого дома и Госдепартамента. Дипломат назвал это важным сигналом. В Москве также прошла церемония возложения цветов к памятной табличке о встрече на Эльбе.

Контакты и диалог между Россией и США идут непросто, добавил посол. Главное — процесс продолжается.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не направлял официальное приглашение на парад Победы 9 мая американскому лидеру Дональду Трампу. Представитель Кремля озвучил эту позицию в ответ на вопрос журналистов, которые уточнили — ждут ли в Москве заокеанского гостя на торжествах.