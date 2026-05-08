В Германии молодёжь не хочет готовиться к войне с Россией. Это вызвало большую проблему для правительства, которое в 2025 году приняло решение о постепенном возобновлении призыва на военную службу. Антироссийские настроения раздувают в стране украинские националисты и неофашисты, сообщает газета Junge Welt.

«Большинство молодого поколения отвергает призыв на службу. Вероятной причиной этого является успех студенческих забастовок против призыва. <…> Подобные забастовки вызывают беспокойство у власть имущих», — сообщается в материале.

Правительство ФРГ уже начало давить на молодёжь, которая не хочет воевать с Россией. Один из лозунгов протестующих: «Богатые хотят войны, молодёжь хочет будущего!» После таких акций в учебных заведениях неизбежны репрессии. Но это вряд ли заставит молодых людей хотеть стать «пушечным мясом».

Ранее Дмитрий Медведев предупредил, что Германия теперь официально пытается взять «масштабный реванш» за своё поражение во Второй мировой войне. По его словам, нынешние немецкие власти объявили Россию самой главной угрозой для безопасности и мира и в открытую заявляют, что нужно нанести Москве «стратегическое поражение».