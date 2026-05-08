Насиловала под виагрой: Секс-раб топ-менеджера JPMorgan требовал с неё $20 млн за молчание

Мужчина, который обвинил высокопоставленную сотрудницу из крупного американского банка JPMorgan в сексуальных домогательствах, сначала потребовал огромные деньги за молчание. Об этом пишет Wall Street Journal.

Речь идёт о топ-менеджере банка Лорне Хайдини. 35-летний Чирай Рана подал на неё в суд и заявил, что она сделала его своим секс-рабом. По его словам, женщина заставляла его заниматься сексом, пичкала виагрой и наркотиками, а также угрожала разрушить его карьеру.

Выяснилось, что сразу в суд Рана не пошёл. Сначала он потребовал у JPMorgan больше 20 миллионов долларов, чтобы он молчал. Мужчина пригрозил, что иначе расскажет всё журналистам. Банк в ответ предложил ему миллион долларов — тоже за молчание. К тому моменту жалобу Раны уже проверили, но никаких доказательств его слов не нашли.

Ранее уже сообщалось, что директора одного из крупнейших банков США JPMorgan Лорну Хайдини обвинили в сексуальных домогательствах, насилии и шантаже. С заявлением в правоохранительные органы обратился женатый сотрудник организации.