Городские птицы атакуют россиян: Как спастись от носителей смертельных инфекций

Прогулка по парку может обернуться неожиданной атакой городских птиц, а царапина от когтя или укус способны привести к серьёзным последствиям, предупредил врач-инфекционист, доцент РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, если птица лишь задела крылом или слегка клюнула без повреждения кожи, паниковать не стоит. При поверхностной царапине достаточно обработать ранку антисептиком.

Совсем другое дело — глубокое ранение после сильного удара клювом или укуса. В этом случае нужно обратиться в травмпункт, где промоют рану и наложат асептическую повязку. Самая большая опасность в таком случае — столбняк. Грязный клюв или когти птицы могут занести споры в глубокую рану. Если последняя прививка от столбняка была сделана более десяти лет назад, потребуется противостолбнячная сыворотка и анатоксин.

«Инкубационный период, как правило, от одних суток до недели. Рекомендация одна: если была травматическая ситуация — быстрее обработайте рану. А симптомы, к сожалению, появляются много-много позднее», — заключил собеседник «Радио 1».

Ранее российских водителей предупредили о возможном штрафе за наезд на голубя. Сумма может достигать 600 рублей за одну птицу. Размер выплаты зависит от количества пострадавших особей.