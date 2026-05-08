Алексей Пушков может уйти из Совета Федерации после выборов в сентябре

Один из самых узнаваемых и медийных сенаторов Алексей Пушков, глава комиссии по информполитике, может покинуть Совет Федерации после сентябрьских выборов 2026 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, политик не подал документы для участия в праймериз «Единой России», где отбирают кандидатов в Законодательное собрание Пермского края (именно от этого региона Пушков делегирован в СФ). Источники полагают, что после выборов пермский парламент, скорее всего, выдвинет другого представителя.

Например, новым сенатором может стать заместитель главы ФАС Тимофей Нижегородцев — он уже участвует в праймериз. Последние шесть лет чиновник курирует в ведомстве здравоохранение, социальную сферу, торговлю и непроизводственные услуги.

Пушков пришёл в Совфед в 2016 году. До этого он работал журналистом, руководил институтом при Дипломатической академии МИД, а также был депутатом Госдумы седьмого созыва от Пермского края.