«У рыжих свои уязвимости»: Смогут ли люди с редким цветом волос захватить планету

Рост числа рыжеволосых людей в будущем резко ограничен генетикой, и никакой «рыжий анклав» ситуацию не изменит, заявил врач-педиатр, член Федерации лабораторной медицины РФ Александр Карасёв. По его словам, учёные действительно фиксируют постепенное увеличение частоты мутантного варианта гена MC1R (отвечающего за рыжий цвет волос), однако резкого скачка уже не будет.

Главная причина — в рецессивности этого гена: он всегда подавляется генами тёмных волос. Чтобы ребёнок родился рыжим, ему нужно получить две копии такого гена — и от матери, и от отца. Даже если оба родителя — носители и передают генетический материал, они сами могут иметь самый обычный цвет волос, а их ребёнок с высокой вероятностью тоже не будет рыжим. Поэтому массового превращения населения планеты в рыжих не произойдёт.

«Кроме того, у рыжих людей есть свои уязвимости. В генетике такая мутация считается «слабой». Но наука знает несколько путей, почему эти «слабые» гены не исчезают, а остаются. Люди с таким геном могут быть уязвимы к одним болезням, но более устойчивы к другим», — отметил эксперт в интервью «Вечерней Москве».

Ранее исследователи Гарвардского университета пришли к выводу, что рыжие люди могут со временем стать доминирующей группой на Земле. Они изучили ДНК почти 16 тысяч древних людей.