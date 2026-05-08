Семь грехов зависимого: Как распознать алкоголизм на ранней стадии

Алкогольная зависимость никогда не начинается с катастрофы, она подкрадывается незаметно, маскируясь под безобидный пятничный бокал или желание снять стресс, предупредил заведующий наркологическим отделением клиники Андрей Тюрин. По его словам, существует семь ранних признаков зависимости.

Так, бить тревогу следует, когда выпивка становится поводом для встречи, а не наоборот, растёт толерантность (прежняя доза почти не действует), алкоголь становится точкой отсчёта в календаре, появляются эмоциональные качели, наступает потеря контроля (данное себе слово «только бокал» последовательно нарушается), запускается оправдательный конвейер, а также случаются провалы в памяти.

Если совпали 2–3 пункта, нужно провести эксперимент — 30 дней без алкоголя. Если мысль о трезвом месяце вызывает панику или глухое раздражение, если случился срыв на пятый день, без дозы трясутся руки или скачет давление, следует обратиться за помощью. Современная наркология помогает на ранних этапах.

«Главная самодиагностика проста: спросите себя сегодня вечером, когда вы потянетесь за бутылкой: «Я этого хочу или мне это нужно?» Если честный ответ — «нужно», вы уже на пороге. Не ждите, когда стена рухнет», — заключил собеседник «Чемпионата».

