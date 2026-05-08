Аделина Сотникова раскрыла, как ей удаётся совмещать семью и ледовые шоу

Называть нынешнюю деятельность спортивной карьерой уже не стоит, большой спорт остался позади, сейчас на первый план выходит работа артиста, заявила 29-летняя фигуристка Аделина Сотникова в интервью Леди Mail. По словам олимпийской чемпионки, теперь её жизнь — это ледовые шоу, где можно примерять на себя совершенно разные образы.

Со временем, добавила фигуристка, появилось желание пробовать нечто новое, чтобы жизнь стала более разнообразной. Она хочет появляться перед зрителем не только на льду, спортсменка всерьёз задумывается о том, чтобы сняться в кино. А в этом время с её детьми нянчится любимая бабушка.

«Я по-прежнему преклоняюсь перед своей мамой и удивляюсь, как она вырастила нас с сестрой. Огромная благодарность ей за помощь с моими детьми и за возможность продолжать заниматься любимым делом», — отметила Сотникова.