Аделина Сотникова сменила лёд на драму и снялась в клипе у ведущего «Маски»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова снялась в новом клипе Вячеслава Макарова на песню «Разбитые сердца». Премьера видео состоялась на прошлой неделе, а самой заметной деталью для многих зрителей стало неожиданное появление фигуристки в главной роли.

Макаров, которого широкая аудитория хорошо знает как ведущего шоу «Маска», сделал ставку не просто на узнаваемое лицо, а на спортсменку с сильной личной историей. По его словам, выбор Сотниковой был связан и с её характером, и с тем, как она умеет проходить через испытания.

«Аделина — человек невероятно сильного духа. Она прошла через большое количество испытаний, преодолела физические и моральные трудности, при этом стала олимпийской чемпионкой, каждый год доказывая свое мастерство. Она демонстрирует всему миру, что нет ничего невозможного. Помимо этого она мама двоих детей — пример того, как можно реализоваться и в личной, и в профессиональной жизни», — отметил Вячеслав.

Сама Сотникова призналась, что съёмки стали для неё выходом в совершенно другую творческую среду. «Для меня это совершенно другой мир: без льда и привычной спортивной истории. В этом клипе я смогла показать другую сторону себя, более чувственную и эмоциональную. Это очень вдохновляюще — выйти из зоны комфорта и попробовать себя в новом образе», — призналась фигуристка.

Клип «Разбитые сердца» представлен как история «Адам и Ева. Последний шанс». Авторы обыграли знакомый каждому сюжет о соблазне, искушении и желании вкусить запретный плод — с понятным драматическим финалом. Съёмкой и монтажом работы занимался Виталий Догля.

Для Сотниковой это появление выглядит как один из первых ярких медийных выходов после рождения второго ребёнка: во второй раз фигуристка стала мамой 9 января 2026 года. Поэтому новый клип для неё — не просто эпизодическая роль, а заметное возвращение в публичное пространство уже в другом жизненном статусе.