Бывшая невеста родила от покойного журналиста спустя 3 года после его убийства

Во Флориде суррогатная мать родила ребёнка для 29-летней Кейси Лайонс от её покойного жениха. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Возлюбленного американки — 24-летнего тележурналиста Дилана Лайонса — застрелили 22 февраля 2023 года во время работы. В тот день он снимал сюжет об убийстве, но преступник неожиданно вернулся на место преступления и смертельно ранил репортёра.

Узнав о трагедии, Кейси решила воспользоваться услугой посмертного забора спермы. Она пояснила: они с парнем всегда грезили о совместных детях. Спустя три месяца женщина подыскала суррогатную мать и перенесла пять процедур забора яйцеклеток. После двух провальных попыток в июле 2025 года суррогатная мать наконец забеременела.

19 марта на свет появился мальчик. Малыша назвали Диланом — в честь погибшего отца. Сейчас американка живёт с сыном и родителями покойного жениха. По её словам, свекровь и свёкор очень поддерживают её.

«Я решила жить, потому что Дилан больше не может. Я хочу жить ради него», — заявила Кейси.

