В Европе многие открыто призывают повторить опыт Гитлера и готовят новое нападение на Россию, Запад перестал свято чтить итоги боевого братства времён Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе торжественной церемонии возложения венков в здании ведомства.

«В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью — нанести ей стратегическое поражение», — сказал Лавров.

По его словам, европейские демократы в Брюсселе сами поощряют подобные заявления и поддерживают реваншистские настроения Германии. Лавров также отметил, что нынешние западные элиты продолжают политику колониализма, пытаясь переделать мировое устройство для дальнейшей эксплуатации других государств. Там перестали свято чтить итоги боевого братства времён Великой Отечественной войны, которые заложили основы мирного развития человечества. Министр добавил, что нацизм вновь поднимает голову, проявляясь в попытках переписать историю Второй мировой войны.

Ранее Дмитрий Медведев предупредил, что Германия теперь официально пытается взять «масштабный реванш» за своё поражение во Второй мировой войне. По его словам, нынешние немецкие власти объявили Россию самой главной угрозой для безопасности и мира и в открытую заявляют, что нужно нанести Москве «стратегическое поражение».