Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

8 мая, 09:34

Противник помощи Киеву Радев стал премьером Болгарии

Румен Радев избран новым премьером Болгарии

Обложка © РИА Новости

Лидер коалиции «Прогрессивная Болгария» Румен Радев избран премьер-министром страны после победы на досрочных парламентских выборах.

За бывшего президента проголосовали 124 депутата «Прогрессивной Болгарии», а 36 представителей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» с Союзом демократических сил воздержались. 70 депутатов «Продолжаем перемены», «Движение за права и свободы» и «Возрождение», а также коалиции «Демократическая Болгария» выступили против.

Болгария меняет курс? Украина рискует потерять один из ключевых источников оружия после победы Радева

Напомним, парламентские выборы в Болгарии состоялись 19 апреля. Коалиция «Прогрессивная Болгария» под руководством Радева набрала 44,5% голосов. Блок получит абсолютное большинство для самостоятельного формирования кабинета министров. Ранее Радев критиковал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, заключённое между Болгарией и Украиной, поэтому в Европе опасались, что его приход к власти может поставить крест на части помощи Киеву.

