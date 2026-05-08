Банду «мстителей» на Урале судят за жуткую экзекуцию голых студенток на автомойке

В городе Каменске-Уральском Свердловской области начался суд над теми, кто похитил и мучил четырёх девушек на автомойке, трое из которых были несовершеннолетними. Всё происходит в закрытом режиме. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

«В Каменске-Уральском стартовал процесс по делу об истязании девушек на автомойке. <…> Разбирательство проходит в закрытом судебном заседании», — сказано в сообщении.

Фигурантов обвиняют по нескольким статьям: похищение людей группой по сговору, с угрозой насилия и применением предметов как оружия в отношении несовершеннолетних, истязание с особой жестокостью в отношении нескольких человек, а также пособничество в истязании.